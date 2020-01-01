Darende Kaymakamı Çalışır'dan yeni yılda görevlilerinin başındaki personele ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darende Kaymakamı Çalışır'dan yeni yılda görevlilerinin başındaki personele ziyaret - Son Dakika

Darende Kaymakamı Çalışır'dan yeni yılda görevlilerinin başındaki personele ziyaret

6 saat önce

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, yeni yılda görevlilerinin başındaki kamu personellerini ziyaret etti.

Darende Kaymakamı Çalışır'dan yeni yılda görevlilerinin başındaki personele ziyaret, System.String[]

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, yeni yılda görevlilerinin başındaki kamu personellerini ziyaret etti.

Kaymakam Çalışır, ilçenin girişindeki kontrol noktasında görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Kontrol noktasında durdurulan sürücülerle bir süre sohbet eden Çalışır, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Trafikte alınan tedbirleri denetleyen Çalışır, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale, gerekli tedbirleri aldıklarını bildirerek vatandaşların yeni yıla huzurlu bir ortamda girmesi için kontrollerin sabaha kadar süreceğini ifade etti.

Bölge Trafik İstasyon Amiri Sinan Atıcı da kontrollerini artırarak araçlar üzerindeki denetlemeleriyle uyarılarda bulunduklarını belirtti.

Çalışır, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Acil Merkezi'ni ziyaret etti.

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesini ziyaret sırasında da acil serviste muayene olan hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Çalışır, çalışan personelin de yeni yılını kutladı.

Ziyaretlerinde Kaymakam Çalışır'a eşlik eden İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Denizhan ise ekiplerinin gece boyunca kontrolleri sürdüreceğini belirtti.

Jandarma, Darende, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:58 Kaynak: AA
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