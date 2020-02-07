Darende Kaymakamı Malik Çalışır'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darende Kaymakamı Malik Çalışır'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Darende Kaymakamı Malik Çalışır'dan şehit ailesine ziyaret

6 saat önce

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, 1994 yılında Şırnak'ta şehit olan piyade er Hamit Koçhan'ın annesi Sultan Koçhan'ı kırsalda bulunan evinde ziyaret etti.

Darende Kaymakamı Malik Çalışır'dan şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, 1994 yılında Şırnak'ta şehit olan piyade er Hamit Koçhan'ın annesi Sultan Koçhan'ı kırsalda bulunan evinde ziyaret etti.

Kaymakam Çalışır, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale ve Balaban Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Topal ile şehidin Karabayır Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinledi.

Şehit Hamit Koçhan'ın annesi Sultan Koçhan'la bir süre görüşen Çalışır, vatan için canlarını veren şehitlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Çalışır, ay yıldızlı bayrağın altında huzur içerisinde yaşanıyorsa bunu şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren anne Koçhan da, "Buraya kadar gelip, benim halimi hatırımı sormanız kadar güzel bir hediye olamazdı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Kaymakam Çalışır, ziyaret sonrası mahalle sakinlerinden 110 yaşındaki Mehmet Seviç'i ve rahatsızlığı bulunan 14 yaşındaki Kübra Koçhan'ı evlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Darende, Piyade, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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