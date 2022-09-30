İtfaiyecilerin halkın can ve mal güvenliği için 24 saat çalıştığını dile getiren Türkoğlu, "İtfaiyecilerimiz, ülkemizin farklı noktalarında yaşanan deprem, yangın ve sel felaketlerinde de üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için canla başla çalışarak büyük kahramanlıkların altına imza atıyor. İtfaiye teşkilatımızın haftasını tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Malatya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Darende Kaymakamı Türkoğlu, itfaiye amirliğini ziyaret etti - Son Dakika

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