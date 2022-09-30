Darende Kaymakamı Türkoğlu, itfaiye amirliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Darende Kaymakamı Türkoğlu, itfaiye amirliğini ziyaret etti

30.09.2022 16:12
Darende Kaymakamı Türkoğlu, itfaiye amirliğini ziyaret etti

Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, İtfaiye Haftası dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti.

Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, İtfaiye Haftası dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti.

Türkoğlu, ziyarette İtfaiye Amiri Seyfullah Karcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İtfaiyecilerin halkın can ve mal güvenliği için 24 saat çalıştığını dile getiren Türkoğlu, "İtfaiyecilerimiz, ülkemizin farklı noktalarında yaşanan deprem, yangın ve sel felaketlerinde de üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için canla başla çalışarak büyük kahramanlıkların altına imza atıyor. İtfaiye teşkilatımızın haftasını tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Türkoğlu, itfaiyecilerle fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA

Malatya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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