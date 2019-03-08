Son Dakika Haberleri: Darende Kaymakamı Zengince Öğrencilerle Buluştu

Darende Kaymakamı Zengince Öğrencilerle Buluştu

2 saat önce

Darende Kaymakamı Enver Zengince, öğrencilerle bir araya gelerek kitap hediye etti.

Darende Kaymakamı Zengince Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
Darende Kaymakamı Enver Zengince, öğrencilerle bir araya gelerek kitap hediye etti.

Zengince, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ile Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi ve Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluştu.

Okullarda en çok kitap okuyan 20 öğrenci ve öğretmenleriyle bir süre sohbet eden Zengince, okuduğu kitaplardan örnekler vererek, çok kitap okumanın, bilgi dağarcığını geliştirdiğini, özgüveni ve anlama gücünü arttırdığını söyledi.

Kendisinin de okuduğu 60 kitabı öğrencilere hediye eden Zengince, "Okullarımızda, insanın hayat boyu devam edecek olan öğrenme sürecinin bir parçası olarak, sizlere en kaliteli eğitimi verebilmeye çalışıyoruz. Eğitiminizi alırken güzel ve başarılı bir geleceğiniz olması için kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Düşünce ve hayal dünyanıza katkıda bulunacak kitap okuma alışkanlığını pekiştirerek, kitapları, hayatınızda önemi bir rehber haline getirmelisiniz." dedi.

Kaymakam Zengince, ilçedeki okulları gezerek 650 kitabı öğrencilere hediye edeceğini kaydetti.

Öğrenciler de Zengince'ye teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:11 Kaynak: AA

Darende, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemini Canlı Yayında Açıkladı FOX TV'ye Çıkan Binali Yıldırım'a Ekrem İmamoğlu Sorusu

Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu Çalışan Anneye Devletten 9 Bin 385 Lira
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 12:14:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darende Kaymakamı Zengince Öğrencilerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]