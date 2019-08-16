Son Dakika Haberleri: Darende Lisesi 77-78 mezunları hasret giderdi
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Darende Lisesi 77-78 mezunları hasret giderdi

5 dakika önce

Darende Lisesi 1977-78 mezunları her yıl olduğu gibi yine bir araya gelerek hasret giderdi.

Darende Lisesi 77-78 mezunları hasret giderdi, System.String[]
Darende Lisesi 1977-78 mezunları her yıl olduğu gibi yine bir araya gelerek hasret giderdi.

Her yıl bir arkadaşlarının evinde toplanan mezunlar bu yıl Mehmet Kocamemik'in evinde bir araya geldi.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada bir açıklama yapan Mehmet Kocamemik, "Biz 1977-78 mezunları olarak her yıl geleneksel olarak bir araya geliyoruz ve hasret gideriyoruz. Her yıl bir başka arkadaşımızın yaptığı organizede buluşuyoruz bu yıl benim ev sahipliğimde bir araya geldik. Bu vesileyle ülkemizin her bir köşesinde bu organize için gelen onlarca arkadaşımız var bu vesile ile sılahi-rahim yapıyorlar ve dost akrabalarını görme imkanı sağlıyorlar yeni nesil çocuklarımızın da tanışmasına vesile oluyor. Darende'de bu tip gelenekler çok yaygınlaştı. İnşallah bundan sonra da devam eder sofralarımızda yöresel yemeklerimiz oluyor. İlçenin tarihi ve turistlik yerlerini geziyoruz kısaca işi icabı ülkemizin her bölgesine dağılmış olan 1977-78 mezunları her yıl geleneksel olarak ağustos ayında bir araya geliyoruz" diye konuştu. - MALATYA
Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:01 Kaynak: İHA
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