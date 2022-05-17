Darende Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi'nde bilim fuarı açıldı - Son Dakika
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Darende Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi'nde bilim fuarı açıldı

17.05.2022 16:29
Darende Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi'nde bilim fuarı açıldı

Darende Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Darende Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

İnceleme, araştırma ve tasarım olmak üzere 18 araştırma projesinin yer aldığı fuarın açılışına Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, Belediye Başkanı İsa Özkan, Emniyet Müdürü Sinan Atıcı ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Kale, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce katıldı.

Kaymakam Türkoğlu, teknoloji ve bilim alanında sağlam adımlarla ilerleyen ülkede, gençleri bilim ve teknolojiyle iç içe yetiştirerek teknolojide söz sahibi bir ülke olma hedefine daha da yaklaşmış olacaklarını söyledi.

Okul Müdürü Ünal Çiftçi de öğrencilerin bilimle buluşması, bilime ve bilimsel düşünceye ilgi duymasının problem çözme, icat yapabilme becerilerini geliştireceğini ifade etti.

Daha sonra katılımcılar, stantları gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darende Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi'nde bilim fuarı açıldı - Son Dakika


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