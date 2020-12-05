Darende sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin daha fazla artmaması için getirilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların kurallara uyduğu gözlenirken, güvenlik görevlileri denetimlerini sürdürüyor. - MALATYA

Malatya 'nın Darende ilçesinde de saat 21.00 itibarıyla sokaklar sessizliğe bürünürken, vatandaşlar genelde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz

Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor