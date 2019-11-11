Son Dakika Haberleri: Darende Spor için yardım çağrısı
Son Dakika Güncel Darende Spor için yardım çağrısı

Darende Spor için yardım çağrısı

6 saat önce

Malatya Darende Spor Kulübü'nün başarılı olması için yardım istendi.

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Malatya Darende Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün başarılı olması için yardım istendi. Darende Spor Kulübü Yönetimi, Kaymakam Malik Çalışır' ı makamında ziyaret etti.


Darende Spor Kulübü Başkanı Fatih Kumtepe, Kaymakam Çalışır'a önümüzdeki sezon hazırlıkları hakkında bilgi vererek, yeni sezon forması hediye etti. Başkan Kumtepe, yaptığı konuşmada, " Darende Spor Kulübü olarak Malatya 1. Amatör Ligde ilçemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz şampiyonluktur. Ancak, maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız vardır" dedi.


Kaymakam Çalışır ise, sporun önemine temas ederek, "Başarılı gençlerimizin yetişmesi anlamında spor kulüplerinin çok önemli rolü var. Darende Spor'un örnek bir spor kompleksi var. Bu tesisin eksiklerinin giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Gençlerimizin başarılı olması için, kaymakamlık olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.


Darende Spor Kulübü Başkanı Fatih Kumtepe ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin Kaymakam Malik Çalışır' ı makamında ziyaretinde, Darende Spor Kulübü'nün 44 numaralı ve Kaymakam Malik Çalışır' ın isminin yazıldığı forma hediye edildi. - MALATYA

Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
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