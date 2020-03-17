Darende ve Doğanşehir'de koronavirüs tedbirleri toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darende ve Doğanşehir'de koronavirüs tedbirleri toplantısı - Son Dakika

Darende ve Doğanşehir'de koronavirüs tedbirleri toplantısı

6 saat önce

Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler görüşüldü.

Darende ve Doğanşehir'de koronavirüs tedbirleri toplantısı, System.String[]

Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler görüşüldü.

Darende Kaymakamı Malik Çalışır başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüse karşı ilçede alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Darende'de herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının bulunmadığı, gerekli önlemler alınarak tüm vatandaşların bilgilendirilmesi için çalışma başlatıldığı bilgisi verildi.

Sağlık kurumlarının gerekli donanım ve yeterliliğe sahip olduğu kaydedilen açıklamada, vatandaşların alınan tedbirlere karşı duyarlı olması istendi.

Son olarak, İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu kararların uygulanmasına başlanıldığı bilgisi verildi.

Doğanşehir

Doğanşehir'de ise Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda ise koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler görüşüldü.

Toplantıda, bankaların banka ATM'lerinin, fırınların ve vatandaşların yoğun ortak kullanım alanlarının sık sık dezenfekte edilmesine karar verildi.

Doğanşehir, Malatya, Darende, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:24 Kaynak: AA
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