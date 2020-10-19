Darende ve Hekimhan'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ve Hekimhan ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çelik ve beraberindeki muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Başkan Çelik, muhtarlık müessesesinin Osmanlı'dan Cumhuriyete taşınan ender kurum olduğunu söyledi.

Milli iradenin birer temsilcisi olduklarını dile getiren Çelik, şunları kaydettti:

"Halkımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş muhtar kardeşlerimizin son derece önemli bir makamda bulunmaktadır. Vatandaş ile devlet arasında köprü olduğumuzun bilince olarak bir anlamda mahalle sakinleriyle devlet arasında aracı rol üstlenmekteyiz. Öte yandan çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğimize inanarak 24 saat mahallemize ve devletimize hizmet ettiğimiz için onur duyuyoruz."

Törene Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale ve muhtarlar katıldı.

Hekimhan

Hekimhan'da ise Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Turan Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Turan Şahin, "Bizler milli iradenin birer temsilcisi olarak, halkın içinden ve halkın seçtiği demokrasinin çekirdek yöneticileri sayılırız. Bizler yönetime daha fazla katılarak halkımızın talep ve isteklerinin gerçekleşmesi için mücadele veriyoruz." dedi.

Törene Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ve ilçe protokolü ile muhtarlar katıldı.