Darende ve Kale'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Malatya'nın Darende ve Kale ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Darende ilçesinde Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı ve Hacı Naciye Ateş Okulları öncülüğünde ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Çok sayıda öğrenci ve protokol üyeleri, ilçe genelindeki beş farklı eğitim tesisi ile tarihi ve turistik yapıların etrafına binlerce fidan dikti.

Etkinliğe katılan Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, ilçe genelindeki eğitim tesislerinin zümrüt yeşili olana kadar ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Hulusi Efendi Vakfı Müdürü Orhan Dinç de 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla büyük bir coşku ve heyecanla çeşitli fidan türlerinin toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

Vakıfın öncelikli hizmetlerinin birinin de ağaçlandırma faaliyeti olduğunu belirten Dinç, "Her an yeşile ihtiyacın hissedildiği şu modern çağda yeşilin her tonunu doğada görmek isteyen vakfımız, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Hulusi Efendi Hatıra Ormanları oluşturmaktadır. Bakanlık ile yapılan görüşmeler sonucu belirlenen alanlarda, gönüllü kardeşlerimizin de katılımıyla fidan dikimleri yapılarak geleceğe nefes olunmaktadır." dedi.

Kale de fidanlar dikildi

Kale ilçesinde de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

Kaymakam Abdulselam Bıcak, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mahir Özden, İlçe Emniyet Amir Vekili Harun Ercan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikle fidanlar toprakla buluşturuldu.