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Darende Ziraat Odası Başkanı Karaca, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı - Son Dakika

Darende Ziraat Odası Başkanı Karaca, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

10.01.2022 11:13
Darende Ziraat Odası Başkanı Karaca, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Karaca, mesajında, demokrasinin temel taşlarından birisi olan basının, her geçen gün bilginin katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesinin zorlaştığı günümüzde hayati bir önem taşıdığını belirtti.

Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medyanın da etkinliğinin sürekli arttığı günümüzde, gazetecilerin üzerine düşen sorumluluğun her zamankinden daha fazla olduğuna dikkati çeken Karaca, şunları kaydetti:

"Milletimizin gözü, kulağı, vatandaşlarımızın doğru haber ve bilgi edinme ihtiyacının karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz, zor şart ve imkanlar içerisinde, fedakarlıkla tüm enerjisini halkımızın doğru haber alması için harcayan basın emekçilerimizin bu gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. Çiftçilerin sorunlarının ilgili mercilere iletilmesi noktasında basın kuruluşları büyük rol oynuyor. Toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna doğru ve hızlı yansıtılması görevini üstlenen basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

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Gazeteciler Günü, Orhan Karaca, Ziraat Odası, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darende Ziraat Odası Başkanı Karaca, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darende Ziraat Odası Başkanı Karaca, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı - Son Dakika
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