Darende Ziraat Odası Başkanı Kaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Darende İlçe Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya (49), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yurt, AA muhabirine, Kaya'nın evinde kalp krizi geçirdiğini ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.
Kaya'nın daha önceden kalp rahatsızlığının bulunduğunu anımsatan Yurt, "Daha öncede kalp tedavisi gördüğünü biliyorduk. Çok üzgünüz. İlçemize 21 yıldır oda başkanı olarak hizmet ediyordu. Hemşehrilerimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:03 - Kaynak: AA
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