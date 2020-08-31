Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Darende Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, toprağa verildi.
Dün öğlen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatı kaybeden Kaya için Karşıyaka Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına, ilçe protokolü, oda, dernek, sendika ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
Cenaze namazının ardından Kaya'nın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Üç çocuk babası olan Kaya (49), 7 dönemdir Darende Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 19:03 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Darende Ziraat Odası Başkanı Kaya, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika