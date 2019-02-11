Darende Ziraat Odasında Vedat Kaya Güven Tazeledi

Darende İlçe Ziraat Odasında yapılan kongrede başkanlığa yeniden Vedat Ali Kaya seçildi.

Darende İlçe Ziraat Odasında yapılan kongrede başkanlığa yeniden Vedat Ali Kaya seçildi.



3 adayın yarıştığı kongrede ipi göğüsleyen Kaya, burada yaptığı konuşmada, Darende çiftçisinin çıkarlarını gözetlemek zorunda olduklarını belirterek, "Kaya bizim dönemimizde yapılan sellektör binası sizlere hizmet veriyor. Yine bizim dönemimizde yapılan hizmet binamız sizlere hizmet veriyor. Tarım marketimiz sizlere hizmet veriyor. 450 bin TL'yi geçkin makinamız var, çiftçilerimizin faydasına olan çalışmalar yaptık. Odamızın bir kuruşuna tenezzül etmedik. Ben Darende çiftçisine hizmet etmek ve yeni projeler hazırlamak için yeniden aday oldum. Burada üç aday var. Sizler kimi tercih ederseniz kazanan o olacaktır ama kim kazanırsa kazansın kazanan siz değerli çiftçilerimiz olmalıdır" diye konuştu.



69 delegeden 64'nün oy kullandığı kongrede Vedat Ali Kaya 29 Halil Açıkbaş 24 Tacattin Sarıbulut 11 oy aldı. Kongrenin sonucunda güven tazeleyen Vedat Ali kaya 6. kez başkanlık koltuğuna oturdu. - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez

Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı

Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı