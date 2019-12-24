Darendeli öğrencilere Sivas gezisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darendeli öğrencilere Sivas gezisi - Son Dakika

Darendeli öğrencilere Sivas gezisi

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde öğrenciler, " Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var" adlı proje kapsamında Sivas ilini ziyaret etti.

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Malatya'nın Darende ilçesinde öğrenciler, " Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var" adlı proje kapsamında Sivas ilini ziyaret etti.


Darende Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen ve Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülmekte olan " Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var" adlı proje kapsamında 40 öğrenci, Sivas iline kültür gezisi gerçekleştirdi. Keyifli anlar yaşayan öğrenciler, Sivas'ın tarihi ve turistlik yerlerini de yakından görerek, öğrendi. Öğrencileri Sivas'a uğurlayan Darende Kaymakam Malik Çalışır, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaymakam Çalışır, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz sevgili gençlerimiz için devletimiz her alanda gerekli destekleri sağlamaktadır. Bu gün burada en bariz örneğini gördüğümüz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına sunduğumuz ve kabul edilerek uygulanan "Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var" adlı projemiz ile ilçemizdeki gençlere yönelik konser, tiyatro, seminer, piknik etkinliği, sportif faaliyetlerin bir kısmını yaptık. Bir kısmına da önümüzdeki günlerde devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
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