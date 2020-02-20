Darendespor, Kale Gençler Birliği Spor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde Darendespor, ligin 10. haftasında konuk ettiği Kale Gençler Birliği Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Geçtiğimiz hafta kar yağışı nedeniyle ertelenen karşılaşma Darende Şehir Stadı'nda oynandı.

Hakem Mehmet İldiz'in yönettiği karşılaşmada Darendespor, ilk yarıda attığı iki golle devre arasına galip girdi. İkinci yarıda rakip takım baskın oynayarak ev sahibi takımın filelerini iki kez havalandırdı. Beş dakika uzatma verilen karşılaşmada başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Maçın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Darendespor'un teknik direktörü Bekir Akgül, iki takım oyuncularının da büyük bir centilmenlik örneği sergilediğini belirtti.

Ligi lider olarak tamamlamayı planladıklarını belirten Akgül, "Tüm sporcularıma ve bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Güzel bir maç oldu. Herkesin eline sağlık." dedi.

Karşılaşmayı izlemeye gelen Darende Kaymakamı Malik Çalışır da futbolculara başarılar diledi.