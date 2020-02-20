Darendespor, Kale Gençler Birliği Spor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darendespor, Kale Gençler Birliği Spor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Darendespor, Kale Gençler Birliği Spor ile 2-2 berabere kaldı

7 saat önce

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde Darendespor, ligin 10. haftasında konuk ettiği Kale Gençler Birliği Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Darendespor, Kale Gençler Birliği Spor ile 2-2 berabere kaldı, System.String[]

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde Darendespor, ligin 10. haftasında konuk ettiği Kale Gençler Birliği Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Geçtiğimiz hafta kar yağışı nedeniyle ertelenen karşılaşma Darende Şehir Stadı'nda oynandı.

Hakem Mehmet İldiz'in yönettiği karşılaşmada Darendespor, ilk yarıda attığı iki golle devre arasına galip girdi. İkinci yarıda rakip takım baskın oynayarak ev sahibi takımın filelerini iki kez havalandırdı. Beş dakika uzatma verilen karşılaşmada başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Maçın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Darendespor'un teknik direktörü Bekir Akgül, iki takım oyuncularının da büyük bir centilmenlik örneği sergilediğini belirtti.

Ligi lider olarak tamamlamayı planladıklarını belirten Akgül, "Tüm sporcularıma ve bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Güzel bir maç oldu. Herkesin eline sağlık." dedi.

Karşılaşmayı izlemeye gelen Darende Kaymakamı Malik Çalışır da futbolculara başarılar diledi.

Malatya, Darende, Futbol, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Azerbaycan'da liste daraltıldı! Abdullah Avcı son 6 hoca arasında
Galatasaray Kulübü, derbi maç öncesi oyunculara 7 milyon euro ödeme yaptı Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 23:55:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Darendespor, Kale Gençler Birliği Spor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]