Darendespor Liderliğini Sürdürdü

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi B Gurubu takımlarından Darendespor, liderliğini sürdürdü.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi B Gurubu takımlarından Darendespor, liderliğini sürdürdü.



1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde üçüncü sezonunu geçiren yeşil-beyazlılar, 5. haftada sahasında Malatyagücü FK'yi 3-0 yenerek puanını 13'e çıkardı.



Ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayan, averajla liderliliğini sürdüren Darendespor, başarılı gidişatını sürdürüyor.



Darendespor Kulüp Başkanı Fatih Kumtepe, yaptığı açıklamada, iyi başladıkları ligde başarılı performans sergilediklerini söyledi.



Kazandıkları başarılara yenilerini eklemek için gayret gösterdiklerini aktaran Kumtepe, 5'inci haftası geride kalan ligde başarılı bir grafik çizdiklerini ifade etti.



Kumteye, futbolcularının karşılaşmalarda yüksek performans gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Çıktığımız maçlarda karşılaşmanın son düdüğüne kadar maçı koparmaya çalışan bir takımımız var. Her karşılaşmada güçlü bir mücadele örneği sergiliyoruz. Son oynadığımız Malatyagücü FK maçında, rakip takımı kalemize bile yaklaştırmadık. Her geçen gün takım başarısını ve performansını artırarak ilerliyor. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Güzel, kaliteli futbol sergiliyoruz. Ligde moralimizi hep yüksek tutarak birinci sırada bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah bu gidişatımızı ikinci yarıda devam ettiririz."

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