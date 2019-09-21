Darendespor lig hazırlıklarını tamamladı

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi ekiplerinden Darendespor Kulüp Başkanı Fatih Kumtepe, 24 Kasım'da başlayacak lig önceci hazırlık ve transfer çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

Kumtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada geçen yıl 1. Amatör Küme Büyükler Ligi A Grubunu lider tamamladıklarını hatırlattı.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkmayı hedeflediklerini anlatan Kumtepe, "Hedefimiz yine sezonu şampiyon olarak tamamlayarak bir üst lig olan BAL'a çıkmak. Bunun için teknik ekibimiz ve futbolcularımızla biz hazırız." diye konuştu.

Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda taraftarların kendilerini desteklemelerini isteyen Kumtepe, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz sezon ekibimiz desteklenirse neler başaracağını gösterdi. Taraftarlarımız tüm maçlarda yanımızda oldu, gerek Darende gerekse çeşitli şehirlerde yaşayan hemşerilerimiz maçlarımızı ilgiyle izledi. Takımın başarısından hepimiz gururlandık. Futbol ile alakası olmayan birçok hemşerimiz tribünlere gelerek yanımızda yer aldı. Çok duygusal anlar yaşandı."

Hedeflerine ulaşmak için herkesi yanlarında görmek istediklerini anlatan Kumtepe, "İlk hedefimiz centilmence futbol sergilemek ve misafir takımları bize yakışır şekilde ağırlamak ve tabi ki emeklerimizin karşılığı olan hedefe ulaşmak olacak. Bu hedefe ulaşmak için içeride ve ilçe dışında yüreği Darende için çarpan herkesi yanımızda görmek istiyoruz. " dedi.