Darendespor Ligde Liderliğini Korudu

Malatya
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Ligi B Grubu takımlarından Darendespor, ligin 9. haftasında konuk ettiği 1966 Malatya Gençlikspor'u 1-0 yenerek liderliğini korudu.
Darende Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hakem Mehmet İldiz yönetti.
Darendespor'un genç oyuncusu Sefa Yağan
, karşılaşmanın 80. dakikasında attığı tek golle takımını galibiyete taşıdı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca ev sahibi takım Darendespor, karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Darendespor'un teknik sorumlusu Bekir Akgül
, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşmada iki takım futbolcularının da büyük centilmenlik örneği sergilediğini belirtti.
Ligi lider olarak tamamlamayı planladıklarını belirten Akgül, "Tüm sporcularıma ve bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Güzel bir maç oldu. Herkesin eline sağlık." dedi.
1966 Malatya Gençlikspor'un teknik sorumlusu Kürşat Günata ise güzel bir maç oynadıklarını belirterek, ilgilerinden dolayı Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser
'e teşekkür etti.
Belediye Başkanı Süleyman Eser, karşılaşmanın ardından her iki takımın oyuncularını belediyeye ait sosyal tesislerde ağırladı.