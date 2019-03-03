Son Dakika Haberleri: Darendesporlular Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Darendesporlular Kahvaltıda Bir Araya Geldi

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Darendespor yönetimi ve futbolcuları kahvaltıda bir araya geldi.

Darendesporlular Kahvaltıda Bir Araya Geldi, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Darendespor yönetimi ve futbolcuları kahvaltıda bir araya geldi.

Darendespor Kulüp Başkanı Fatih Kumtepe, ilçede özel bir otelde iş adamı Tebernüş Kaçaman tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmada, takımlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Kumtepe, Belediye Başkanı Süleyman Eser ve Kaçaman'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

Tebernüş Kaçaman ise yeşil-beyazlı ekibe moral ve motivasyon olması için bir araya gelmek istediklerini belirterek, takıma başarılar diledi.

Konuşmaların ardın Kumtepe, Eser'e desteklerinden dolayı çini tabak hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:00 Kaynak: AA

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