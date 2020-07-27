Darfur'da güvenlik arttırılıyor - Son Dakika

Sudan'ın Darfur bölgesinde cumartesi günü 60 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırının ardından harekete geçen yetkililer, Darfur'uın 5 eyaletinde güvenlik güçlerini görevlendirdi.

Sudan'da Darfur bölgesinin Masteri köyünde silahlı bir grup sivillere saldırı gerçekleştirilmişti. Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırıda 60'dan fazla kişinin öldüğü ve yaklaşık 60 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından dün geç saatlerde yapılan açıklamada, saldırının geçtiğimiz hafta içinde yaşanan bir dizi güvenlik olayların sonrasında yaşandığı dikkat edilerek, "Bölgede birkaç köyde bulunan tarım arazilerine, evlere, pazarlar ve dükkanlara ateş açıldı. Büyük bir kısmı da hasar gördü" ifadesi kullanıldı.

Olay ardından Sudanlı yetkililer, yaşanan şiddet olayları nedeniyle Darfur'daki çeşitli güvenlik noktalarına yeni güçler göndererek sivillerin güvenliğini sağlamaya çalışacak. Başbakan Abdullah Hamduk ise, bölgenin tarım sezonunu güven altına almak ve halkı korumak için Darfur'un 5 eyaletine güvenlik güçleri gönderileceğini söyledi. Ülkenin Güvenlik ve Savunma Konseyi yaptığı açıklamada, "Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak ve her türlü yasa dışı uygulamalarla yüzleşmek ve eşit vatandaşlık haklarını desteklemek için güç kullanmak gerek" dedi. - HARTUM