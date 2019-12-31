Darfur'daki kabile çatışmalarında ölü sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika
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Darfur'daki kabile çatışmalarında ölü sayısı 41'e yükseldi

6 saat önce

Sudan'ın batı Darfur eyaletinde iki kabile arasında önceki gün başlayan silahlı çatışmalarda ölü sayısı 41'e çıktı.

Darfur'daki kabile çatışmalarında ölü sayısı 41'e yükseldi, System.String[]

Sudan'ın batı Darfur eyaletinde iki kabile arasında önceki gün başlayan silahlı çatışmalarda ölü sayısı 41'e çıktı.

Yerel medyadaki haberlere göre, batı Darfur'un Cuneyne kentindeki Krending kampı yakınlarında Arap kabilelerinden bir gencin öldürülmesi üzerine Massalit ve Arap kabileleri arasında başlayan çatışmalarda ölü sayısı artıyor.

Massalit kabilesi liderlerinden Esad Bahruddin, yerel medyaya yaptığı açıklamada, çatışmalarda hayatını kaybedenlerden bazılarının cesetlerinin ortada kaldığını, kimsenin yaklaşamadığını belirtti.

Şiddet olayları nedeniyle binlerce kişinin komşu Çad'a kaçtığını, bazılarının uzak bölgelerdeki akrabalarının yanına gittiğini ve bir kısmının da okullara sığındığını bildiren Bahruddin, çatışmalarda şu ana kadar kendi kabilesinden en az 30 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını ifade etti.

Arap kabileleri lideri Mesar Abdurrahman da çatışmalarda kendi kabilesinden 11 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını kaydetti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, çatışmaların sürdüğünü, silahlı milislerin cesetlerin kaldırılmasına izin vermediğini dile getirdi.

Bölgedeki farklı silahlı grupları çatısı altında barındıran Devrimci Cephe de olaylarda sorumluluğu bulunanların yakalanması için bağımsız soruşturma komisyonu kurulması çağrısı yaptı.

Bu arada, dün acil toplanan Egemenlik Konseyi, eyalete daha fazla asker ve polis gönderilmesine karar verdi.

Egemenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu ve Başbakan Abdullah Hamduk'un başkanlık ettiği heyet, çatışma bölgesinde incelemelerde bulunacak.

Başsavcılık öncülüğünde, Adalet Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler, Hızlı Destek Kuvvetleri, İstihbarat Başkanlığı ve emniyet üyelerinin yer aldığı komisyon olayları soruşturacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:16 Kaynak: AA
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