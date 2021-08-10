Darfur'daki Sultan Ali Dinar Kasrı - Son Dakika

Darfur Sultanı Ali Dinar'ın kasrından detay görüntüler DARFUR - Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Padişahı V. Mehmed Reşad'ın çağrısı üzerine İngilizlerle savaşarak şehit olan Darfur Sultanı Ali Dinar'ın kasrı, tarihin izlerini taşıyor. Darfur'un kuzeyindeki El-Faşir'de bulunan Sultan Ali Dinar Kasrı, 100 yıldan uzun bir geçmişe sahip. Anadolu'dan gelen mimar Hacı Abdurrazık tarafından 1911-1912'de inşa edilen kasır, Darfur Sultanı Ali Dinar'ın bölgede ekonomik, askeri ve sosyal açıdan yenilikler konusunda çalıştığının kanıtlarından biri olarak gösteriliyor.Dönemin şartları göz önünde bulundurulduğunda kısıtlı imkanlarla inşa edilen kasır, yıllarca, bir saraydan ziyade resmi işlerin yapıldığı, devletin gücünün ve elde edilen ganimetlerin sergilendiği, yabancı misafirlerin ağırlandığı resmi bir kompleks olarak kullanılmış. Üç bin metrekarelik alana iki kat olarak inşa edilen yapı, yaklaşık bir metre kalınlığındaki duvarlarıyla döneminde sağlamlığıyla dikkati çekmiş.