Son Dakika Haberleri: Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy Mazbatasını Aldı

Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy Mazbatasını Aldı

49 dakika önce

AK Parti'den Dargeçit Belediye Başkanı seçilen Mehmet Cüneyt Aksoy, mazbatasını aldı.

Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den Dargeçit Belediye Başkanı seçilen Mehmet Cüneyt Aksoy, mazbatasını aldı.

Dargeçit Hükümet Konağında düzenlenen törende, Aksoy'un mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Barış Soysal verdi.

Aksoy, seçim sürecinde destek veren herkese teşekkür ederek, tüm Dargeçitli vatandaşlara hizmet etmek üzere göreve geldiğini söyledi.

"Amacımız Mardinimizin adına yakışır huzur ve güven ortamı içinde ilçede gençlerimizin, kadınlarımızın geleceğe umutla baktığı Mardin'in yükselen yıldızı olan bir ilçe olmak. İlçemiz vatandaşlarımız, hizmetlerimiz ve yatırımlarımızla kentin en çok gelişen büyüyen huzurlu ilçesi olarak Türkiye'de konuşulacaktır." diyen Aksoy, tekrar göreve gelmemize vesile olan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Daha sonra Dargeçit Belediyesine geçen Aksoy, çiçeklerle karşılandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:06 Kaynak: AA

Mehmet Cüneyt Aksoy, AK Parti, Dargeçit, Güncel
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