Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy, nikah kıydı - Son Dakika

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, nikah kıydı.

Dargeçit Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen törende Aksoy, Abdulhalim Akuran ve Halime Öner çiftinin nikahlarını kıyarak, mutluluklarına ortak oldu.

Evliliğin kutsal bir müessese olduğunu belirten Aksoy, "Evlilik hayatınızda iyi ve kötü günleri birlikte yaşayacaksınız. Her şeyden önce bu evliliğin sağlık mutluluk ve huzur içinde devam etmesini temenni ediyorum. Saygı, sevgi ve hoşgörünüzü birbirinizden eksik etmeyiniz. Sizlere sağlıklı ve sevgi dolu geçireceğiniz günler." dedi.