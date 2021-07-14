Dargeçit'e kazandırılacak kütüphane bilgi evinin temeli atıldı - Son Dakika

Mardin'in Dargeçit ilçesinde kurulacak kütüphane bilgi evinin temeli atıldı.

Dargeçit Belediyesinden yapılan açıklamada, yaklaşık üç ay önce Dargeçit Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi arasında kütüphane bilgi evi bina yapım çalışmasının protokolünün imzalandığı bildirildi.

911 bin metrekare alan üzerinde yapılacak olan kütüphane bilgi evi temel atma töreninde ilk harç için butonlara basıldığı ifade edilen açıklamada, temeli atılan projenin bu yıl tamamlanarak hizmete sunulmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, gençlere yönelik yapılacak bilgi evinin içerisinde 3 derslik, bilgisayar salonu, spor salonu ve kütüphane içerikli bölümlerin olacağını belirterek, bilgi evi projesinin vaat ettikleri projeler arasında olduğunu belirtti.

2021 yılını yatırım ve atılım yılı olarak gördüklerinin aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Belediyemiz ürettiği ve uygulamaya koyduğu projelerle, gençlerin yaşam kalitesini arttırmayı onları ilgi alanları doğrultusunda yönlendirmeyi ve yetiştirmeyi ufuklarını genişletmeyi sosyal ve nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamayı ilke edinmiştir. Bu anlamda belediyemiz, ilçemizde bir ihtiyaç haline gelen bilgi evi ihtiyacını kütüphane bilgi evi projesi ile karşılamayı hedefleyip, bu proje ile ilçemizdeki gençleri kültür sanat ve kaliteli eğitim ile buluşturmayı amaçlamaktadır. Yapacağımız işlerin ve diğer işlerin ilçemize hayırlı bereketli olmasını, evlatlarımıza faydalı olmasını temenni ediyorum."