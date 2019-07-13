Son Dakika Haberleri: Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret
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Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

38 dakika önce

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret, System.String[]
Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.
Sarı, ziyaret kapsamında yönetici ve personellerle bir araya gelerek genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Sarı, toplantıda, gelecek nesillere iyi eğitim verecek olanların eğitim ve öğretim camiası olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:
"Doğru eğitimi büyük binalar değil, büyük insanlar verir. Güçlü bir şahsiyet olabilmek bizlerin kendimizi yetiştirmemizden geçiyor. Öğretmenlik çocuklara bir şey öğretmek değildir. Çocukların gelişimi öğretmenin gelişimine doğrudan bağlıdır. Çocukları ancak ve ancak kendimize yatırım yaparak zengin kılabiliriz. O yüzden bütün çocukların gözüne gözleri ve gülümsemeleri değmeden derse başlamaz. Bunun için öğretmenlerimizin daima yanlarında olmalıyız."
Yakup Sarı, Dargeçit, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:21 Kaynak: AA
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