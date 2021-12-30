DARGEÇİT İLÇESİ DOĞALGAZA KAVUŞTU - Son Dakika

MARDİN'in Dargeçit ilçesi doğalgaza kavuştu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ilçesinin doğalgaza kavuşması nedeniyle doğalgaz meşalesini yaktı.

Dargeçit ilçesinin doğalgaza kavuşması nedeniyle düzenlenen törene, Vali Mahmut Demirtaş, Dargeçit Kaymakamı Ömer Özbay, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Murat Süzen, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Akmercan Doğalgaz Bölge Müdürü Abdurrahman Tuncer ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Demirtaş, 'Vatandaşlarımız konutlarında ve işyerlerinde doğalgazlarını çok rahat bir şekilde açıp yakabilecekler' dedi. Türkiye'nin enerjide geldiği noktaya dikkat çeken Vali Demirtaş, 'Küçük bir tüp almak için bir hafta, 10 gün sırada beklerdik. Ama bugün doğalgaz evlerimizde olacak. Daha ucuza yakacağız, daha temiz ve konforlu olacak' diye konuştu.