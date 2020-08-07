Dargeçit ilçesinde köprü yapılacak - Son Dakika

Dargeçit ilçesine bağlı Alayurt Mahallesini ikiye ayıran derenin üzerinde köprü yapımına başlandı.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'un talimatıyla Alayurt Mahallesini ikiye ayıran dere üzerine köprü yapımına başlandı. Derenin üzerine kurulacak köprü sayesinde öğrenciler okula rahat bir şekilde gidebilecek.

Belediye Başkanı Aksoy, göreve vatandaşa hizmet etmek için talip olduklarını belirterek, çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüklerini söyledi.

Aksoy, "Vatandaşlarımızın talebi üzerine yıllardır Alayurt Mahallemizi ikiye ayırmasına neden olan derenin üzerine köprü yapımına başladık. Vatandaşlarımızın büyük bir çilesi haline gelen özellikle kış aylarında dere üzerinde köprü olmaması nedeniyle vatandaşlarımıza zor anlar yaşatıyordu. İnşallah yapacağımız köprüyle rahat bir nefes alacaklardır." dedi.

Vatandaşlar da Aksoy'a teşekkür etti.