Dargeçit'in yeşil alanları temizleniyor - Son Dakika

Dargeçit Belediyesi parklarda temizlik çalışması gerçekleştirmeye devam ediyor.

Dargeçit Belediyesi ekipleri ilçede kaliteli belediyecilik hizmeti sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, çöplerin toplamanın yanı sıra ana cadde, yol ve meydanlarda çevre temizliği yapıyor.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, belirledikleri program dahilinde ekiplerin tüm mahallelerde parkların temizliğini, yolların ve parkların bakım, onarımını sürdürdüğünü söyledi.

Aksoy, öte yandan çevre görüntüsünü bozan dal ve katı atıkları da toplayan ekiplerin ilçeyi güzelleştirmek, halkın yaşam alanlarını temiz ve bakımlı hale getirmek için özen gösterdiğini dile getirdi.

Vatandaşlar ise parklarda yapılan temizlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, başta Belediye Başkanı Aksoy olmak üzere emeği geçen ekiplere teşekkür etti.