Son Dakika Haberleri: Dargeçit Kırsalında 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Dargeçit Kırsalında 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

27 dakika önce

Dargeçit kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildiMARDİN - Mardin'in Dargeçit ilçesi Yumurtalı Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Dargeçit Kırsalında 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
Dargeçit kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

MARDİN - Mardin'in Dargeçit ilçesi Yumurtalı Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Dargeçit ilçesinde alınan duyum üzerine Yumurtalı Mahallesi'nde sığınak olarak kullanıldığı tespit edilen bir mağaraya operasyon düzenlendi. Operasyonda, Reber kod - Kasım Saptık isimli erkek terörist ile birlikte 1 adet M-16, 1 adet el telsizi, 1 adet gece görüş gözlüğü ve 1 tabanca ele geçirildi. Çöken sığınak altında olduğu değerlendirilen 2 terörist cesedine ulaşılırken bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:21 Kaynak: İHA

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