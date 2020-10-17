Dargeçit kırsalında biriken çöpler toplanıyor - Son Dakika

Dargeçit Belediyesi, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yürüttüğü temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Dargeçit Belediyesine bağlı ekipler ilçenin merkez mahallelerinde yürüttüğü temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışma başlattı.

Ekiplerin başlattığı rutin çalışmalarla kırsal mahalleler, biriken çöp ve hayvansal atıklardan temizleniyor.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, ilçede yürüttükleri rutin temizlik çalışmalarını kırsalda da sürdürdüklerini belirtti.

Kırsal mahallelerde biriken hayvansal atık ve çöpleri temizleyerek, daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Aksoy, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli şeyin temizlik olduğunu unutmamalıyız. Kırsal mahallelerde hemen hemen her ay, biriken hayvansal atık ve çöpleri toplayarak, hem koronavirüsle mücadele ediyor hem de haşere ve sivrisinek oluşumunu engellemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için gereken tüm çalışmalarımıza aksatmadan devam edeceğiz." dedi.