Dargeçit Rekreasyon Parkı çiçeklerle renklenecek - Son Dakika

Dargeçit Rekreasyon Parkı belediye tarafından dikilen çiçeklerle renklenecek.
Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Bahçebaşı Mahallesinde bulunan parka mevsimlik çiçekli bitkiler, rengarenk gül ve ağaç fideleri dikiyor.
Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, ilçede yaşanabilir güzel alanlara kavuşmayı hedeflediklerini belirterek, çalışmaların hummalı şekilde devam ettiğini söyledi.
Aksoy, dikilen çiçeklerin devamlılığını sağlamak adına bakımlarının ekipler tarafından düzenli olarak yapılacağını kaydetti.
Kaynak: AA
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