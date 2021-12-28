Dargeçit'te asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Mardin'in Dargeçit ilçesinde belediyenin yürüttüğü asfalt çalışmaları devam ediyor.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Aksoy, ilçenin her yerinde planlı ve vatandaşların memnuniyetinin ön planda olacağı çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Üst yapıda çözüm bekleyen sorunları bir bir gidermek için çalışma yürüttüklerini dile getiren Aksoy, "Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler, ilçe merkezinde alt yapı çalışmaları nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda meydana gelen yollardaki bozulmaları yama asfalt ile kapatarak hizmete sunuyor. Vatandaşlarımızın ulaşım konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmaması için çaba gösteriyoruz. İlçemizin muhtelif bölgelerinde asfalt yama yaparak bu yöndeki çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.