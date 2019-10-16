Son Dakika Haberleri: Dargeçit'te askeri üs bölgesi yakınlarında patlamamış roket bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Dargeçit'te askeri üs bölgesi yakınlarında patlamamış roket bulundu

Dargeçit'te askeri üs bölgesi yakınlarında patlamamış roket bulundu

1 saat önce

Mardin Dargeçit ilçesi askeri üs bölgesi yakınlarındaki arazide patlamamış roket tespit edildi.

Dargeçit'te askeri üs bölgesi yakınlarında patlamamış roket bulundu, System.String[]

Mardin Dargeçit ilçesi askeri üs bölgesi yakınlarındaki arazide patlamamış roket tespit edildi. Roket, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.


Edinilen bilgilere göre, Dargeçit'in Dibek üs bölgesi yakınlarında mahalle sakinleri, boş arazide patlamamış roket gördü. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine alanda güvenlik önlemi alındı.


Patlamamış roket, bölgeye gelen bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Dargeçit, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şule Çet davasında ifade veren bilirkişi: Düşmeden önce yarı çıplaktı
Bariyerlere çarpan tır alev alev yanarak küle döndü Güngören'de kahvehane önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Foseptik çukuruna düşen ineği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:24:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dargeçit'te askeri üs bölgesi yakınlarında patlamamış roket bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]