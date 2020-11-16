Dargeçit'te belediyeden parke çalışması - Son Dakika

Dargeçit Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'un talimatıyla kış aylarının yaklaşması dolayısıyla çalışmalarına hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kısmetli Mahallesinde gerçekleştirdiği parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlayarak mahalle sakinlerinin kullanımına sundu. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinleri yaz aylarında tozdan, kış aylarında ise çamurdan kurtarıldı.

Belediye Başkanı Aksoy yaptığı açıklamada, Kısmetli Mahallesinde çalışmaların sona erdiğini belirterek, yol yapım çalışması sayesinde mahallenin sokaklarının yeni bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana daha iyi bir Dargeçit için gece gündüz demeden çalışmaları her alanda sürdürdüklerini dile getiren Aksoy, "Tek gayemiz görevimizi layıkıyla yerine getirip ilçemizde yaşayan insanlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmaktır." dedi.