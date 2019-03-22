Dargeçit'te Bisiklet Sürme Etkinliği
52 dakika önce
Dargeçit ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.
Dargeçit
ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla bisiklet sürme etkinliği düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü
, Dargeçit Kaymakamlığı ve Dargeçit Devlet Hastanesi
iş birliği ile madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla "Bağımlı Olma Özgür Ol" sloganlarıyla bisiklet sürme etkinliği yapıldı.
Etkinliğe, Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rızvan Eroğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Doğan
, Dargeçit İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Şehmus Ertekin, kamu kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:39 Kaynak: AA
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