Dargeçit'te bulunan kemik parçalarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Dargeçit'te bulunan kemik parçalarıyla ilgili açıklama
MARDİN'in Dargeçit ilçesindeki mağarada bulunan kafatası ve kemik parçalarına ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, kemiklerin eski tarihi dönemlere ait olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.
MARDİN'in Dargeçit ilçesindeki mağarada bulunan kafatası ve kemik parçalarına ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, kemiklerin eski tarihi dönemlere ait olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.
Dargeçit ilçesinde bağlı kırsal Akyol Gülbiş Mahallesi'ndeki mağarada tarihi eser arayan bir kişi tarafından bulunan kafatası ve kemik parçalarına ilişkin Mardin Valiliği'nce inceleme başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bulunan kafatası ve kemiklere ilişkin Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında keşif çalışmasının yapıldığı ifade edilerek, şöyle denildi: "Dargeçit ilçemizde İrfan Yakut isimli vatandaşımız 29 Mayıs 2020 tarihinde ilçemiz Akyol Gülbiş kırsal mahallesine tarihi eser aramak amacıyla gittiği ve arama esnasında girdiği bir mağarada insana ait olabileceği değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bularak, 29 Mayıs 2020 tarihinde Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat etmiş, bunun üzerine başlatılan soruşturma üzerine 30 Mayıs 2020 tarihinde söz konusu alanda keşif yapılmıştır. Yapılan keşif çalışmalarında, mağaranın eski dönemlere ait izler ve yapılar barındırdığı görülmüş, mağarada bulunan 35-40 civarı kafatası ve insan kemiğinin tarihi dönemlere ait olabileceği değerlendirilerek konuyla ilgili İl Kültür Turizm Müdürlüğü bilgilendirilmiş ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma devam ettirilmektedir."
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 08:46 Kaynak: DHA
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