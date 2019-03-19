Son Dakika Haberleri: Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı (2)

Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı (2)

2 saat önce

VALİLİK: TERÖRİSTLERDEN BİRİ GRİ LİSTEDEMardin Valiliği, Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik saklandıkları mağaraya düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı (2), System.String[]
VALİLİK: TERÖRİSTLERDEN BİRİ GRİ LİSTEDE

Mardin Valiliği, Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik saklandıkları mağaraya düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde gri kateforide bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Mardin ili Dargeçit ilçesi Kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde sığınak olarak kullanıldığı tespit edilen bir mağarada yapılan operasyon neticesinde, 1 erkek terörist, bölge sorumlusu olduğu değerlendirilen 'Reber' kod adlı, gri listede aranan 'Dilxwaz' kod adlı ve 'Rezzan' kod adlı 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:43 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 19:04:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]