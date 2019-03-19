Son Dakika Haberleri: Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı (3)

Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı (3)

58 dakika önce

BAKANLIKTAN AÇIKLAMAİçişleri Bakanlığı, Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı (3), System.String[]
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. 1'i, terörden arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Mardin Dargeçit ilçesi kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde sığınak olarak kullanıldığı tespit edilen bir mağarada bugün yapılan operasyon neticesinde; terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan 'Dilhaz' kod adlı Orhan Ok, 'Reber' kod adlı Kasım Saptık ve 'Aras Rezzan' kod adlı İran uyruklu toplam 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen Kasım Saptık'ın, 2017 yılında Jandarma Uzman Çavu? Hikmet Zengin'in ?ehit edilmesi, 2018 yılında Mardin Dargeçit ilçesinde yola yerle?tirilen EYP'nin patlatılması sonucu 9  güvenlik görevlisinin ?ehit edilmesi olaylarını gerçekle?tiren terörist grubun içerisinde yer aldığı tespit edilmi?tir."

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:01 Kaynak: DHA

Güncel
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