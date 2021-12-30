Dargeçit'te doğal gaz sevinci - Son Dakika

Mardin'in Dargeçit ilçesi doğal gaza kavuştu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Dargeçit ilçesinin doğal gaza kavuşması dolaysıyla düzenlenen "Doğal gaz Meşale Yakma" töreninde, doğal gazın ilçeye gelmesinde Dargeçit Belediye Başkanının büyük emeğinin bulunduğunu, ilçeye verdiği sözü tuttuğunu söyledi.

İlçenin tümünün en geç önümüzdeki yılın ikinci ayında konut ve iş yerlerinde doğal gazı çok rahat bir şekilde kullanabileceklerini kaydeden Demirtaş, Türkiye'nin enerjide geldiği noktaya dikkat çekti.

"Küçük bir tüp almak için bir hafta, 10 gün sırada beklerdik. Ama bugün doğal gaz evlerimizde olacak. Daha ucuza yakacağız, daha temiz ve konforlu olacak." diyen Demirtaş, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Dargeçit Belediye Başkanı Cüneyt Aksoy ise doğal gazın ilçe için bir hayal olduğunu dile getirdi.

Millete hizmet için bu işe girdiklerini ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Seçim vaatlerimin arasına doğal gazı yazdığımda birçok arkadaşım bunun büyük mesele olduğunu söyleyerek çıkarmamı istediler. Zoru başarmazsak göreve gelmemizin de bir anlamının olmayacağını ifade ettik. Güçlü bir hükümetimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri olacak. ve doğal gaz vaatlerimizin arasında kalacak dedik. Hayırlı olsun."

Daha sonra doğal gaz açılışının yapılmasını temsil eden meşale yakıldı.

Törene, Dargeçit Kaymakamı Ömer Özbay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Akmercan Doğalgaz Bölge Müdürü Abdurrahman Tuncer, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Beşir Kılıç ve vatandaşlar katıldı.