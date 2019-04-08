Dargeçit'te İstihdam Seferberliği Toplantısı
1 saat önce
Mardin'in Dargeçit ilçesinde, 2019 yılı Milli İstihdam Seferberliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde, 2019 yılı Milli İstihdam Seferberliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Midyat Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Abdurrahim Güneş, Dargeçit Kaymakamlığındaki toplantıda yaptığı konuşmada, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla istihdam seferberliği kampanyasının başlatıldığını söyledi.
Bu kapsamda girişimcilere önemli teşvikler sunduklarını aktaran Güneş, "Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam üç ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor." dedi.
Toplantıya çok sayıda kurum ile firma temsilcisi katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:27 Kaynak: AA
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