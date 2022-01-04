Dargeçit'te marketlerde denetim - Son Dakika

Dargeçit ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Dargeçit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde, sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakıldı.

Ekipler, seçtikleri ürünlerin raf ve kasa fiyatını da karşılaştırdı.

Denetimlerde ilgili kanuna aykırı iş ve işlem yaptığı tespit edilen firmalar hakkında idari işlem uygulanacağı ve denetimlerin devam edileceği belirtildi.