Dargeçit'te pazar alanında düzenleme - Son Dakika

Dargeçit Belediyesi pazar alanında düzenleme yapıldı.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'un talimatı ile ilçe merkezinde kurulan pazar yerlerinde sınır ihlallerini önleyerek kargaşanın önüne geçmek ve vatandaşın daha rahat alışveriş yapabilmesini sağlamak için tezgah sınır çizgileri numaralandırdı.

Başkan Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenleme yapıldığını belirterek, bu düzenleme sayesinde pazarda yaşanan kargaşanın da sona ereceğini söyledi.