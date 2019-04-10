Dargeçit'te Selde Büyükbaş Hayvan Mahsur Kaldı
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Dargeçit'te selde büyükbaş hayvan mahsur kaldıMARDİN - Mardin'in Dargeçit ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti.
Dargeçit'te selde büyükbaş hayvan mahsur kaldı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:47 Kaynak: İHA
MARDİN - Mardin'in Dargeçit ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Yoğun yağış nedeni ile birçok mahallede oluşan selde büyükbaş hayvan sel sularında mahsur kaldı.
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