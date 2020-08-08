Dargeçit'te ücretsiz maske dağıtıldı - Son Dakika

Dargeçit Belediyesi, koronovirüs tedbirleri kapsamında halk pazarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'un talimatları doğrultusunda halk pazarında, esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Aksoy, halk sağlığı açısından pazar yerlerinin riskli bölgeler olduğunu belirterek, bu alanlarda vatandaşlara maske dağıtımına öncelik verdiklerini bildirdi.

Koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Aksoy, şöyle konuştu:

"Pazar giriş ve çıkışlarında temassız dijital ateş ölçerlerle halkımızın vücut ısılarını kontrol ediyoruz. Halkımızın sağlığını düşünerek yola çıktık. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan tek ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları. Vatandaşlarımızın dışarı çıktıklarında büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuz bilinmeli ve maske konusunun ciddiye almasını istiyoruz. Hem maskelerimizi takmalı hem de sosyal mesafeyi korumalıyız."