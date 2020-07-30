Dargeçit ve Artuklu Belediye başkanlarından Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Mardin'in Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ve Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Kurban Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy, mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgını nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini belirterek, ileri ki günlerde sağlıklı güzel bir döneme geçilmesi umudu içerisinde olduklarını bildirdi.

Bayramların sevgi, saygı ve hoşgörü ile paylaşmanın sembolü olduğuna işaret eden Aksoy, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın doruğa çıktığı hayırlı günlerdir. Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların son bularak, paylaşmanın önem kazandığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Diğer yandan ülkemizi ve dünyayı sarsan koronavirüs salgını dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlattığımız, sosyal mesafe engelini aştığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimiz. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için belediye olarak gerekli tedbirleri alarak hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah en yakın zamanda salgından kurtulup, sevdiklerimizle yine güzel günlerde kucaklaşacağız. Kurban Bayramınızı hayırlı ve mutlu şekilde geçirmenizi diliyor, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyor, Kurban Bayramımızı en içten duygularla kutluyorum."

Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı da mesajında, bu bayramın birlik ve beraberliğin yanı sıra dayanışma duygularının da ön plana çıktığı manevi günlerden biri olduğunu aktardı.

"Kurban Bayramı'na ulaşmanın hazzını ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Şüphesiz her bayram olduğu gibi bu bayramda da birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde yaşayacağız. Fakat geçmiş yıllarda yaşadığımız bayramların aksine bu yıl daha dikkatli ve hassas olacağız." ifadelerini kullanan Tutaşı, Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

Tutaşı, "Sevgimizi, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu belki birbirimize sarılarak, tokalaşarak yaşayamayacağız ama gönüllerde en hasbi ve dolu şekilde hissedeceğiz. Kurban Bayramı aynı zamanda yardımlaşmanın da en iyi şekilde hissedildiği özel günlerden. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, başta hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.