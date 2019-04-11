Dargeçitli Gençlerden Polise Sürpriz Kutlama
22 dakika önce
Mardin'in Dargeçit ilçesinde halı sahada "kavga" ihbarına giden polis ekipleri, gençler tarafından meşale ve "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:13 Kaynak: AA
'in Dargeçit
ilçesinde halı sahada "kavga
" ihbarına giden polis ekipleri, gençler tarafından meşale ve "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandı.
Dargeçitli gençler, Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla polisler için sürpriz kutlama gerçekleştirdi.
155 İhbar Hattı'na bir grup gencin halı sahada kavga ettiği yönünde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine siren çalarak gelen ekipler, gençler tarafından yakılan meşaleler ve çalınan "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandı.
"En büyük polis bizim polis" tezahüratında bulunan gençler, polislerin gününü kutladı.
Gençler daha sonra polislere tatlı, kurabiye ve içecek ikram ederek hatıra fotoğrafı çekti.
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