Dargeçitli öğrenciler altınla ödüllendirildi - Son Dakika

Dargeçit Belediyesi, YKS yerleştirme sonuçlarına göre tıp fakültesi ve diş hekimliğini kazanan öğrencilere altın hediye etti.

Dargeçit Belediye Toplantı Salonunda düzenlenen törene, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılıç, Dargeçit Başarı Özel Öğretim Kursu Müdürü Metin Çakır ve öğrenciler katıldı.

Belediye Başkanı Aksoy, tıp fakültesi ve diş hekimliğini kazanan öğrencilere altın hediye etti.

Nobel ödüllü alan Prof. Dr. Aziz Sancar'ı örnek gösteren Aksoy, öğrencilerin ilçe için gurur vesilesi olduğunu belirtti.

İmkanlar ölçüsünde üniversiteyi kazanan öğrencilere destek sunacaklarını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğu projelerle Nobel ödüllü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar gerçek bir bilim insanıdır. Aziz Sancar gibi siz de ileri ki zamanda yapacağınız projelerle büyük bir bilim insanı olup ilçemizin gurur kaynağı olabilirsiniz. Sizi de büyük yerlere gelecek cevher olarak görüyorum. Elinize geçen bu önemli fırsatı iyi değerlendirerek büyük yerlere gelebilirsiniz. Zamanınızı en iyi şekilde kullanın. Belediye olarak istek ve görüşleriniz olduğunda daima kapımız size açık olacak. İlçemizde başarıya imza atan her bir öğrencimizi yürekten kutluyorum. Ayrıca Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Kılıç, okul müdürleri, öğretmenlere de teşekkür ederiz. İnşallah öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ilçemize hizmet eden faydalı birer hekim olurlar. Allah yar ve yardımcınız olsun."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılıç ise, eğitime verdikleri destekten dolayı Başkan Aksoy'a teşekkür etti.